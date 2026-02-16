Traffico Roma del 16-02-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 16 febbraio 2026 alle 20:30 si riduce grazie a minori incidenti sulla rete principale, ma ci sono ancora problemi sul Raccordo Anulare. Un incidente ha causato code sulla carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo. Inoltre, fino a mercoledì 18 febbraio, lavori al ponte di via della Storta influenzano il traffico tra le 21 e le 5 del mattino, con modifiche alla viabilità su via Boccea, via di Casal Selce e via della Storta. Di notte, su via Laurentina, lavori programmati fino al 28 febbraio restringono il transito tra

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema sul Raccordo Anulare dove per un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Cristoforo Colombo e da oggi fino a mercoledì 18 febbraio per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 del mattino modifiche alla viabilità su via Boccea su via di Casal Selce e su via della Storta deviat e anche lì le buste di zona lavori di notte su via Laurentina fino al 28 febbraio in fascia oraria 226 transito su carreggiata ridotta tra via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porto San Paolo Magliana chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B metropolitana ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

