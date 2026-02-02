Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16 | 30

Roma oggi si presenta molto congestionata. Diverse strade sono chiuse o con senso unico alternato a causa di incidenti e lavori in corso. In particolare, via Belmonte in Sabina è interrotta in uscita da Roma, mentre via dei Fori Imperiali è ancora chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Lungo l’Ardeatina, si registrano problemi per uno smottamento tra via San Sebastiano e Il Vicolo dell’Annunziatella. Inoltre, sul Lungotevere Flaminio ci sono chiusure notturne tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su via Belmonte in Sabina altezza raccordo anulare in uscita da Roma da ieri al centro dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi da via Ardeatina è ancora chiusa nelle due direzioni per le conseguenze di uno smottamento tra via San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione lavori Questa notte sul Lungotevere Flaminio dalle 21 alle 6 di domattina chiusura tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti in direzione di Piazzale delle Belle Arti

