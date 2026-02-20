Traffico migranti blitz Italia-Francia

Lunedì mattina, un'operazione congiunta tra Italia e Francia ha smantellato reti di trafficanti di migranti, colpendo le zone di Imperia, Torino e L'Aquila. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e arrestato alcuni sospetti, accusati di aver facilitato l’ingresso irregolare di persone. La task force ha intercettato numerosi passaggi sospetti lungo le rotte di confine e ha sequestrato mezzi utilizzati per il trasporto illecito. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia per contrastare il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La lotta contro questi gruppi prosegue senza sosta.