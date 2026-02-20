Traffico migranti blitz Italia-Francia
Lunedì mattina, un'operazione congiunta tra Italia e Francia ha smantellato reti di trafficanti di migranti, colpendo le zone di Imperia, Torino e L'Aquila. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e arrestato alcuni sospetti, accusati di aver facilitato l’ingresso irregolare di persone. La task force ha intercettato numerosi passaggi sospetti lungo le rotte di confine e ha sequestrato mezzi utilizzati per il trasporto illecito. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia per contrastare il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La lotta contro questi gruppi prosegue senza sosta.
7.55 Operazione congiunta italo-francese contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Interessate in Italia le province di Imperia, Torino e L'Aquila. In Francia, le province di Marsiglia, Nantes e Nizza. 15 le misure cautelari. L'indagine ha consentito di monitorare e ricostruire oltre 200 episodi di favoreggiamento dei migranti irregolari lungo la frontiera di Ventimiglia, trasportati prevalentemente a bordo di auto, treni e autobus, ai quali gli indagati avrebbero fornito assistenza.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
