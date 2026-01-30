Il blitz di Casapound e Skinhead davanti alla Camera | Remigrazione per rimandare a casa i migranti legali – Video

Questa mattina un gruppo di attivisti di Casapound, Skinhead e Forza Nuova si è radunato davanti alla Camera. Hanno organizzato un blitz, gridando slogan contro i migranti e chiedendo di rimandarli a casa, parlando di “remigrazione”. La manifestazione è avvenuta durante una conferenza stampa promossa da alcuni esponenti della Lega, tra cui Domenico Furgiuele. La scena è stata molto tesa, con i manifestanti che si sono avvicinati all’ingresso di Montecitorio, mentre le forze dell’ordine tentavano di conten

La conferenza stampa di Casapound, Forza Nuova e Veneto Fronte Skinhead, voluta dall'area della Lega più vicina a Roberto Vannacci e chiesta da Domenico Furgiuele si è tenuta, in qualche modo, davanti a Montecitorio. Dopo che la sala stampa è stata occupata dall'opposizione, i portavoce dell'iniziativa sulla Remigrazione hanno parlato coi giornalisti di fronte al palazzo della Camera dei Deputati, annunciando che torneranno presto: «Manderemo a casa i migranti regolari» e, a chi chiede se torneranno, hanno risposto: «Torneremo qui con migliaia di firme». Inveiscono il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l'ex Forza Nuova Jacopo Massetti e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

