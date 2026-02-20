Traffico Lazio del 20-02-2026 ore 09 | 30

Un incidente sulla statale 156 dei Monti Lepini al km 23 ha bloccato il traffico in provincia di Latina questa mattina alle 9:30. L’incidente ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che hanno lavorato per gestire la situazione. Le auto sono rimaste ferme lungo la carreggiata e si sono formate lunghe code. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Gli automobilisti sono invitati a usare percorsi alternativi per evitare disagi.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Latina a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 156 dei Monti Lepini al km 23 tra prof.and Maruzzo attenzione alle deviazioni ancora per incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Aurelia la via del mare al momento si transita sulla sulla corsia di sorpasso sulla A24 per un veicolo in panne rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama verso L'Aquila per un incidente da poco risolto invece ci sono ancora crude sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini la tangenziale est verso il centro proseguono i lavori sulla Salaria tra sigillo e posta si transita a senso unico alternato all'interno della galleria frequente la formazione di rallentamenti e parliamo ora di trasporto pubblico vi anticipo che per lavori per l'intera giornata di domani sabato 21 febbraio il servizio della metro ci sarà sospeso tra giardinetti e Monte compatri-pantano attacca disposto corse con bus a copertura della tratta interrotta la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale