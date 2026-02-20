Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria arresti anche a Bari | emesse sei misure cautelari

I carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno sgominato un traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, con coinvolgimento anche a Bari. Durante l’operazione, avvenuta nelle prime ore del 20 febbraio, sono state emesse sei misure cautelari nei confronti di persone sospettate di gestire il trasporto illecito di materiali pericolosi. Le indagini hanno rivelato come l’organizzazione trasportasse rifiuti pericolosi attraverso rotte clandestine, nascondendoli tra merci legittime. Un’azione che ha portato alla cattura di alcuni sospettati a Bari.

Operazione dei carabinieri del Noe: indagine partita nel 2024 e coordinata dalla Dda, coinvolte le province di Bari e Brindisi Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche due società e 44 automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, oltre a una somma di circa 300mila euro ritenuta provento dell'attività illecita. Complessivamente risultano 14 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta, che ha visto la collaborazione anche delle autorità di polizia bulgare.