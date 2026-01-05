Traffico illecito di rifiuti a Niscemi sequestri per 2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha condotto un'operazione mirata al contrasto del traffico illecito di rifiuti a Niscemi. L'intervento ha portato al sequestro di beni per circa 2 milioni di euro, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare attività illecite che minacciano l'ambiente e la legalità.

AGI - Maxi operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta contro un presunto sistema organizzato di traffico illecito di rifiuti. Su disposizione del gip del Tribunale nisseno, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sono state eseguite misure restrittive della libertà personale nei confronti di 17 persone, tre provvedimenti interdittivi e il sequestro di un'azienda attiva nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Contestati, a vario titolo, i reati di traffico illecito di rifiuti, estorsione e gestione non autorizzata di rifiuti. Disposto inoltre il sequestro di beni per circa 2 milioni di euro.

