Botteghe storiche a Ferrara la tradizione dialoga con il mondo digitale | via al progetto

A Ferrara, le botteghe storiche si evolvono integrando tradizione e innovazione. Il progetto Valorizzare mira a potenziarne l'accessibilità digitale e la visibilità online, rafforzando il legame con il pubblico e promuovendo la tutela del patrimonio culturale e commerciale della città. Un percorso che unisce passato e futuro per valorizzare le eccellenze locali e garantire la loro vitalità nel mondo digitale.

Valorizzare le botteghe storiche di Ferrara iscritte all’Albo nel processo di innovazione, favorendo l’accessibilità digitale, la visibilità online e il dialogo con il pubblico attraverso i canali digitali, contribuendo alla salvaguardia e allo sviluppo dell’identità culturale e commerciale della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

botteghe storiche ferrara tradizioneBOTTEGHE STORICHE, A FERRARA LA TRADIZIONE DIALOGA CON IL MONDO DIGITALE. CARITÀ: "NUOVO PROGETTO DEL COMUNE CHE UNISCE IDENTITÀ E INNOVAZIONE" - Dove sei: Homepage > Lista notizie > BOTTEGHE STORICHE, A FERRARA LA TRADIZIONE DIALOGA CON IL MONDO DIGITALE. cronacacomune.it

