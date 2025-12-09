Passeggiata natalizia tra le botteghe storiche di Testaccio con degustazione di dolcetti della tradizione romana
Il Natale, per credenti o atei, suggerisce sempre un pò di nostalgia e tenerezza ricordando noi stessi bambini e vedendo lo stesso stupore nei bambini di oggi. Ottavo Colle APS come ogni anno propone una passeggiata nella nostalgia in quello che è stato il primo quartiere operaio di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
