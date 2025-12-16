' Arte e Cultura tra le strade di Caserta' | al via il progetto di Confcommercio liceo artistico e comitato vivibilità cittadina

Viene inaugurato il progetto “Arte e Cultura tra le strade di Caserta”, un'iniziativa promossa da Confcommercio, il liceo artistico ‘San Leucio’ e il comitato ‘Vivibilità cittadina’. L'evento si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 16:30 alle 20, nel centro storico della città, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale.

“Arte e Cultura tra le Strade di Caserta”, questo il titolo del progetto promosso dal liceo artistico ‘San Leucio’, Confcommercio e il comitato ‘Vivibilità cittadina’, in programma sabato 20 dicembre dalle 16,30 alle 20 nel centro storico. Installazioni, laboratori d’arte, sfilate di moda. Casertanews.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Kaya, Caserta una città ricca di storia, arte e cultura Video A Kaya, Caserta una città ricca di storia, arte e cultura Video A Kaya, Caserta una città ricca di storia, arte e cultura La Notte del Liceo Artistico San Leucio. Arte e cultura tra le strade di Caserta: il centro storico diventa una galleria a cielo aperto - Arte e cultura tra le strade di Caserta: il centro storico diventa una galleria a cielo aperto . casertaweb.com

