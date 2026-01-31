Giovani talenti in azione | il Liceo Artistico protagonista della rinascita creativa di Benevento

Da qualche tempo a Benevento, il Liceo Artistico si mette in mostra come centro di innovazione e creatività. Studenti e insegnanti lavorano insieme per trasformare idee in progetti reali, dando nuova vita alle energie giovanili della città. Uno spazio appena nato che vuole diventare il punto di partenza per future sfide artistiche e culturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Uno spazio che nasce per dare voce alle idee e trasformarle in esperienze concrete di crescita. È questo lo spirito di “DesTEENazione – Desideri in Azione”, progetto di intervento sociale integrato rivolto ad adolescenti e giovani adulti dagli 11 ai 21 anni, con l’obiettivo di costruire una comunità educante capace di accompagnarli nel delicato passaggio verso l’età adulta. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, il progetto promuove ambienti dinamici e partecipativi, in cui i giovani diventano protagonisti della propria crescita e della vita cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

