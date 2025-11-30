Il World Tour 2025 va in archivio ed è stata un’ultima giornata decisamente positiva per i colori azzurri a Dordrecht. Il protagonista in casa Italia è stato sicuramente Pietro Sighel, che ha conquistato il quinto podio individuale della stagione, terminando al terzo posto nei 1000 metri. Si tratta del terzo podio in questa distanza per l’altoatesino, che ah così vinto la coppa di specialità, diventando il primo italiano a riuscirci. Il secondo podio di giornata arriva dalla staffetta maschile, che si conferma ancora una volta al terzo posto. Si tratta della quarta volta consecutiva in questo World Tour, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli che ha concluso alle spalle di Olanda e Cina e davanti agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, l’Italia chiude il World Tour con i podi di Sighel e della staffetta maschile