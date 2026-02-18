Olimpiadi Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna Fontana

Giorgia Meloni ha visitato il Forum di Assago il 18 febbraio, dopo aver deciso di assistere di persona alle gare di short track ai Giochi di Milano-Cortina. La presidente del Consiglio ha seguito con attenzione le prove di Pietro Sighel e della staffetta femminile con Arianna Fontana, portando con sé la sua passione per lo sport. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori, che hanno riconosciuto il suo interesse per questa disciplina. Meloni si è fermata tra il pubblico per alcuni minuti, osservando le gare da vicino.

Meloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. Tra gli azzurri impegnati mercoledì sera al Forum, Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana nella staffetta femminile. Sighel, durante la semifinale, è caduto a causa di un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il giudice, dopo la review, ha decretato la responsabilità condivisa e quindi l'esclusione dell'italiano dalla finale. Il Forum ha subissato la decisione di fischi. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

