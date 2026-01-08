Trovato con 30mila euro di profumi in macchina | carico sequestrato

Durante un controllo di routine, la polizia locale ha sequestrato un carico di profumi di lusso per un valore di circa 30.000 euro, rinvenuto all’interno di un furgone. La scoperta ha portato al sequestro della merce, che si sospetta possa essere di origine illecita o priva di documentazione adeguata. L’indagine prosegue per verificare eventuali connessioni con attività non autorizzate o contratti di distribuzione irregolari.

Quando la polizia locale ha perquisito il suo furgone ha trovato profumi di lusso per un valore di circa 30mila euro. Per il conducente, un cittadino ucraino, è scattata la denuncia per ricettazione. È successo a Bresso, nell’hinterland nord di Milano, nella giornata di martedì 6 gennaio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

