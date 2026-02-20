Toyota | 20mila auto recuperate ogni anno nuova vita per i materiali

Toyota recupera circa 20.000 auto ogni anno, dando loro una seconda vita e riducendo i rifiuti. La casa automobilistica ha aperto una nuova fabbrica in Polonia dedicata al riciclo dei veicoli, trasformando le auto usate in materiali riutilizzabili. Questo progetto mira a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere un’economia più sostenibile. La struttura si trova vicino a un grande centro di smaltimento, facilitando il processo di recupero.

Toyota investe nella circolarità: una nuova fabbrica in Polonia per il recupero di 20mila auto l’anno. Toyota punta a rivoluzionare la gestione del fine vita dei veicoli con l’apertura di un nuovo impianto in Polonia, dedicato al recupero di materiali da circa 20.000 auto ogni anno. L’investimento strategico, che amplia un’iniziativa già avviata nel Regno Unito, mira a ridurre la dipendenza da materie prime vergini, a rafforzare la sostenibilità dell’azienda e a rispondere alle crescenti sfide ambientali del settore automobilistico. Un nuovo polo per l’economia circolare in Europa. L’impianto, che sorgerà a Wa?brzych, in Polonia, si estenderà su una superficie di 25.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Dagli oli esausti al biocarburante: a Ferrara recuperate 118 tonnellate di materiali Leggi anche: Obesità: oltre 20mila morti ogni anno per malattie cardiache. I cardiologi: “Ampliare la rimborsabilità dei farmaci” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Toyota Circular Factory in Polonia: 25mila m² e 20mila veicoli a fine vita l’anno. Toyota rilancia sulla circolarità: stabilimento per processare 20mila auto l’annoAprirà in Polonia il super centro Toyota per gestire le auto a fine vita: si potranno recuperare rame, acciaio, alluminio e plastica ... rinnovabili.it Negli Stati Uniti è una delle monovolume più vendute. La Toyota Sienna punta tutto sull’ibrido: 2.5 full hybrid da 245 CV, trazione anteriore o AWD-i e consumi da berlina n onostante dimensioni e spazio da family car. Per il 2026 si aggiorna leggermente con u - facebook.com facebook