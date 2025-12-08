Obesità | oltre 20mila morti ogni anno per malattie cardiache I cardiologi | Ampliare la rimborsabilità dei farmaci

L'obesità causa oltre 20.000 decessi all'anno per malattie cardiache, sottolineando l'urgenza di interventi efficaci. I cardiologi chiedono di ampliare la rimborsabilità dei farmaci anti-obesità, estendendo l'accesso non solo ai diabetici ma anche a chi soffre di patologie cardiache, per contrastare questa emergenza sanitaria.

