Toy Story 5 nuovo trailer e poster dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar

Disney e Pixar hanno pubblicato il nuovo trailer e il poster di Toy Story 5, il film d’animazione molto atteso che uscirà a giugno 2026. La scelta di svelare queste anteprime arriva pochi mesi dopo l’annuncio ufficiale del progetto, alimentando l’attesa tra i fan. Nel video, Buzz Lightyear si trova di fronte a una situazione inedita, mentre Woody e gli altri personaggi affrontano nuove avventure. Il trailer mostra scene animate ricche di azione e humor, lasciando tutti in attesa di vedere il film completo.

Toy Story 5, ecco trailer e poster dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar in arrivo nelle sale a giugno 2026: una nuova sfida per Buzz Lightyear, Woody, Jessie e il resto della banda. Il nuovo trailer e il poster dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Toy Story 5. I giocattoli sono tornati e, questa volta, Buzz Lightyear, Woody, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilypad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso? Toy Story 5 – Una nuova sfida. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

