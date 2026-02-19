Disney e Pixar hanno pubblicato oggi il trailer di Toy Story 5, causando grande sorpresa tra i fan. La scena principale mostra Woody e Buzz affrontare un nuovo nemico: il tablet Lilypad, che minaccia di sostituire i giocattoli tradizionali. Il trailer rivela scene di azione e humor, con i personaggi che si preparano a una sfida inedita. Questo nuovo capitolo promette di rivoluzionare la serie, portando i giocattoli in un’avventura diversa dal passato. La data di uscita è già annunciata per il prossimo anno.

Disney e Pixar hanno svelato oggi il trailer di Toy Story 5, l’attesissimo nuovo capitolo della saga animata che riporta in sala i giocattoli iconici dopo Toy Story 4 (2019). Buzz Lightyear, Woody, Jessie e la banda affrontano una minaccia inedita: Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana (doppiato da Greta Lee in originale) con idee “rivoluzionarie” su cosa sia meglio per Bonnie, la loro bambina. Il playtime tradizionale è in pericolo? Il trailer mostra la reunion tra Woody e Buzz dopo che Woody ha scelto di aiutare i giocattoli smarriti alla fine del quarto capitolo. Ora devono unire le forze contro i dispositivi moderni, con l’aiuto di vecchi amici e nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Toy Story 5: trailer esplosivo, Woody e Buzz vs il tablet Lilypad – il gioco cambia per sempre!

Toy Story 5, il poster internazionale cambia le regole del gioco: Forky pronto a dire “sì”?Il poster internazionale di Toy Story 5 ha catturato l’attenzione perché mostra Forky pronto a dire “sì”, segnando una svolta nella saga.

Toy Story 5, nuovo trailer e poster dell’atteso film d’animazione Disney e PixarDisney e Pixar hanno pubblicato il nuovo trailer e il poster di Toy Story 5, il film d’animazione molto atteso che uscirà a giugno 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.