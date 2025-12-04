Spettacolo su Vittorio Arrigoni e incontro con Cristiano Tinazzi due eventi sulla guerra a Gaza e in Ucraina
Gli incontri e i momenti per capire due delle crisi umanitarie più gravi dei nostri tempi (insieme a quella in Sudan) non vanno in vacanza con l’arrivo dell’atmosfera natalizia. Per offrire nuovi spunti di conoscenza Ibo Italia organizza due appuntamenti per approfondire contesti di conflitto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
