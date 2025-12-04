L' evento per Greci lo spettacolo al Petrarca e i libri alla Feltrinelli | tutti gli eventi di oggi
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 4 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
“Troppo Noi”, il nuovo spettacolo di Matteo Fallica, è un racconto di viaggi, antichi Greci annoiati e millennial alle prese con le piante. Fra equivoci pazzerelli, ciclisti e lucciole luminose, attraversa il caos millennial con ironia e leggerezza, senza paura di prend Vai su Facebook