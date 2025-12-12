Una nuova rotta per la farmaceutica italiana | industria territorio e innovazione per vincere la sfida delle cronicità

L'articolo esplora come l'industria farmaceutica italiana possa affrontare le sfide delle patologie croniche, delle instabilità globali e dei costi crescenti, puntando su innovazione, territorialità e una strategia industriale forte. Solo con un approccio lungimirante il settore potrà garantire continuità terapeutica e sostenibilità nel lungo termine.

La crescita delle patologie croniche, l’instabilità delle catene di approvvigionamento globali e l’aumento dei costi energetici e produttivi hanno reso più evidente che mai un concetto spesso dato per scontato: senza una strategia industriale solida, autonoma e lungimirante l’Italia non può garantire continuità terapeutica ai propri cittadini. Nonostante la farmaceutica rappresenti da anni una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy (56 miliardi di produzione di cui 54 destinati all’estero e 71.000 dipendenti), un settore che genera decine di miliardi di euro di produzione e impiega decine di migliaia di persone, il Paese continua a confrontarsi con episodi ricorrenti di carenza di medicinali, un fenomeno che mette a rischio soprattutto chi necessita di cure continuative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una nuova rotta per la farmaceutica italiana: industria, territorio e innovazione per vincere la sfida delle cronicità

