Alfonso Signorini interviene in modo diretto, affrontando le recenti polemiche nate dalle rivelazioni di Fabrizio Corona e dalla denuncia di Antonio Medugno. In un editoriale pubblicato su Chi, il conduttore e direttore di giornale chiarisce la sua posizione, sottolineando l’importanza di tempi e modalità giuste per affrontare questioni delicate. Un intervento che invita alla riflessione e al rispetto dei processi, senza lasciarsi travolgere dall’urgenza del momento.

Dopo la denuncia di Antonio Medugno e il caso scoppiato per via delle rivelazioni di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio e lo fa con un lungo editoriale pubblicato sul settimanale Chi. Il giornalista, al centro di un vero e proprio scandalo, ha scelto di parlare per la prima volta pubblicamente. Le parole di Alfonso Signorini. Dopo lo scandalo causato dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno, Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. Ha però deciso però di mantenere il ruolo di direttore editoriale di Chi, firmando in apertura un editoriale in cui racconta per la prima volta la sua verità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alfonso Signorini rompe il silenzio: “La verità non ha fretta”

