Tommaso Cerno Cdr in stato di agitazione per la collocazione del giornalista su Rai2

Tommaso Cerno, giornalista e rappresentante dei giornalisti, ha deciso di proclamare uno stato di agitazione dopo che è stato annunciato il suo spostamento su Rai2 prima del telegiornale delle 13. La scelta, comunicata dalla direzione, ha suscitato reazioni di protesta tra i colleghi, preoccupati per l'impatto sulla qualità dell'informazione e sulla gestione delle risorse umane. Cerno ha espresso dubbi sulla trasparenza della decisione e ha chiesto chiarimenti ufficiali. La situazione ha portato a una riunione urgente tra i rappresentanti del Cdr e i vertici aziendali.

La decisione di collocare Tommaso Cerno su Rai 2 prima del tg delle 13 ha fatto sì che il Cdr si mettesse in stato di agitazione Nella giornata di ieri si è svolta una riunione straordinaria dopo che è circolata voce su un possibile incarico per Tommaso Cerno all’interno di Rai 2. Infatti sembrerebbe che sia stata approvata una fascia di pochi minuti, una sorta di editoriale televisivo per il giornalista, ora direttore de Il Giornale. Si andrebbe a collocare prima del tg delle 13 e durerebbe circa 4 minuti. Ma il Cdr non avrebbe ben accolto la notizia tanto d aver indetto una riunione urgente. Si è svolta ieri una riunione tra il Cdr del Tg2 e l’Azienda al termine della quale è stato confermato lo stato di agitazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tommaso Cerno, Cdr in stato di agitazione per la collocazione del giornalista su Rai2 Leggi anche: “Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi Leggi anche: Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a lui Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Agitazione e minaccia di sciopero al Tg2 per la striscia di Tommaso Cerno; Raisport, la protesta per il caso Petrecca si allarga a Tg e radio; Firme in sciopero contro Petrecca. E adesso provano a zittire Cerno; Petrecca saluta RaiSport, Cerno sbarca a Rai2. Polemica in Rai per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendentiIl sindacato dei giornalisti Rai annuncia una segnalazione formale alla Corte dei Conti contro il ricorso ai collaboratori esterni ... fanpage.it Tg2 conferma lo stato di agitazione contro la striscia affidata a Tommaso CernoSi è svolta ieri una riunione tra il cdr del Tg2 e l’Azienda – posticipata alle 15 per la presenza prolungata dei direttori Coletta e Imbriale al Cda in merito alla striscia affidata a Tommaso Cerno, ... msn.com Tg2 conferma lo stato di agitazione contro la striscia affidata a Tommaso Cerno primaonline.it/2026/02/20/466… x.com “Mamma, mi piacciono i ragazzi" “Mi hai svegliata per questo Me l’aveva già detto il pediatra quando avevi cinque anni”. Ricorda quel momento con amara ironia: “Lo sapevano tutti, io ero l’unico a non essermene accorto”. Tommaso Cerno racconta dell’infa - facebook.com facebook