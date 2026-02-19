Cerno su Rai2 quanto costa la striscia del direttore del Giornale | 848mila euro 3mila a puntata vanno a lui
Tommaso Cerno riceverà 848mila euro per la sua trasmissione su Rai2, con un costo di circa 11mila euro a puntata. La cifra include anche 3mila euro destinati al direttore del Giornale, coinvolto nel progetto. La spesa complessiva riguarda il pagamento del conduttore e delle spese di produzione, che si aggirano su base mensile. La cifra è stata resa nota durante un dibattito pubblico sulla gestione dei fondi pubblici destinati alla televisione. La cifra totale ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori.
La striscia di Tommaso Cerno su Rai2 costerà 848mila euro: 11mila a puntata, 3mila al direttore del Giornale. L'Usigrai ha già segnalato il caso alla Corte dei Conti.🔗 Leggi su Fanpage.it
«Vogliono tapparmi la bocca». Con queste parole Tommaso Cerno ha risposto alle polemiche nate intorno al suo possibile arrivo su Rai 2 con un nuovo programma informativo, in onda prima del Tg2 delle 13. La scelta di affidare la conduzione a Cerno, dirett facebook