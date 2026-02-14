Raduno storico passa col rosso Multa annullata dal giudice di pace

Un uomo ha ricevuto una multa di 167 euro e sei punti in meno sulla patente dopo aver passato col rosso un incrocio durante un raduno di veicoli storici, ma il giudice di pace ha poi annullato la sanzione. L’uomo partecipava a una manifestazione con il suo sidecar d’epoca, una Bmw R12 usata dall’esercito tedesco nella Seconda guerra mondiale, e stava attraversando un incrocio sotto scorta dei carabinieri. La multa è arrivata perché il veicolo aveva attraversato il semaforo rosso, ma il giudice ha ritenuto che ci fossero i presupposti per l’annull

Partecipa a un raduno storico con il suo sidecar d'epoca - un Bmw R12, utilizzato dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale - attraversa un incrocio col rosso mentre sfila in un corteo scortato dai carabinieri, si vede recapitare una multa da 167 euro con sei punti in meno. ma alla fine il giudice di pace la annulla. Protagonista della vicenda è Fiorenzo Vaccarino, un appassionato di moto militari, mezzi d'epoca e memorabilia, che lo scorso settembre era arrivato in Riviera dalla provincia di Asti, insieme al figlio, per partecipare ad un raduno. Nel settembre del 2024 i due sfilano alla "XXIII Linea Gialla", manifestazione organizzata dall' Automobil Club San Marino e patrocinata dal Comune di Rimini.