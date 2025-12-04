Nuova Sondrio | toh chi si rivede

4 dic 2025

Grande ritorno in casa Nuova Sondrio: Gonzalo Escudero ha infatti trovato l’accordo con la società del presidente Michele Rigamonti e tornerà dunque a vestire il biancazzurro pochi mesi dopo aver lasciato, nel corso dell’estate appena trascorsa, la Valtellina per accasarsi alla Solbiatese.Grande. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

