Cagliari-Juventus Mina torna | Pisacane chiama all’impresa

Il Cagliari si prepara ad affrontare la Juventus alla Unipol Domus, con la presenza di Yerry Mina che torna in difesa. La squadra cerca di mettere in campo determinazione e compattezza, sfruttando il supporto del pubblico e l’esperienza del proprio difensore. Una partita importante per i sardi, che puntano a ottenere un risultato positivo in un contesto di grande impegno e concentrazione.

Clima da battaglia alla Unipol Domus. Il Cagliari si prepara alla sfida con la Juventus puntando su carattere e spinta del pubblico, con una novità pesante in difesa: Yerry Mina torna a disposizione e può riprendersi il centro della retroguardia. Contro una Juventus lanciata, Fabio Pisacane chiede ai suoi una prova di cuore. Il rientro di Mina è il segnale più forte alla vigilia: leadership ed esperienza per reggere l'urto bianconero. Resta fuori Deiola a centrocampo. Sono 25 i convocati del Cagliari per il match di stasera (calcio d'inizio 20:45), con Mina incluso e l'organico al completo negli altri reparti.

