Ricordo di Luigi Togni | nostro tributo a industriale top Togni Spa

Ricordiamo Luigi Togni, figura di spicco dell’imprenditoria italiana e marchigiana. Scomparso all’età di 96 anni, è stato un industriale di grande rilievo, simbolo di determinazione e visione innovativa. La sua presenza ha contribuito significativamente allo sviluppo di Togni Spa e del panorama industriale nazionale. Questo tributo vuole onorare la sua memoria e il suo ruolo nel progresso economico e sociale del nostro paese.

Tutti in piedi per un grande industriale (top-player ‘ Togni S.p.A. ‘). Si è spento in queste ore, all’età di 96 anni, il grande Luigi Togni, figura centrale dell’imprenditoria italiana e marchigiana, capace di attraversare il Novecento trasformando determinazione, motivazione, sacrificio e lavoro in visione industriale. Un vincente: Togni Spa, il nome una garanzia assoluta. Chi lo ha conosciuto non potrà mai dimenticare un industriale di successo come lui. Uomo segnato da un forte senso del dovere, abnegazione, spirito di sacrificio per l’appunto. Il grande Togni ha costruito il proprio percorso (un vero e proprio impero possiamo definirlo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Addio a Togni, industriale illuminato: leader tra acque minerali e bollicineSERRA SAN QUIRICO Le Marche piangono la scomparsa di Luigi Togni, spentosi ieri sera, all’età di 96 anni, circondato dall’affetto ... msn.com

