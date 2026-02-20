Sea Watch Matteo Piantedosi contrattacca | Impugniamo le sentenze per valorizzare la giustizia
Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ha criticato le decisioni giudiziarie riguardanti Sea Watch, annunciando che il governo impugnerà le sentenze del tribunale di Palermo. La causa deriva dalle contestazioni sul salvataggio dei migranti in mare, che secondo il ministro mettono in discussione le attività delle forze di polizia. Piantedosi ha anche precisato che il ricorso mira a difendere la normativa italiana e a chiarire i limiti delle operazioni di salvataggio. La disputa si concentra ora sulla validità delle procedure di intervento in mare.
Il governo risponde alle toghe e, dopo la sentenza del tribunale di Palermo, è pronto a fare ricorso. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quindi quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così", ha detto chiaro e tondo Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale Polmetro della Questura di Roma alla stazione Termini. Il riferimento è a quanto successo nei giorni scorsi sulla Sea-Watch, con le toghe che hanno condannato l'Italia a risarcire con 76 mila euro la ong proprietaria della nave capitanata nel 2019 da Carola Rackete.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Ong»
Leggi anche: Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Ong. Blocco navale? È ipotesi normativa»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Migranti, Piantedosi: Impugneremo sentenze Sea Watch; Mediterraneo, il governo riapre la caccia alle ong; Migranti, Piantedosi '60 giorni di stop a nave ong, leggi si rispettano'; Piantedosi: doveroso difendere i confini Ue. L'ira di sinistra e Ong.
Sea Watch, Piantedosi: Impugneremo la sentenzaMatteo Piantedosi, Milano, 12 febbraio 2026 (Foto di Marco Ottico/LaPresse) Il governo ha intenzione ... msn.com
Sea Watch, Piantedosi: «Impugneremo le sentenze sulla Ong. Blocco navale? È ipotesi normativa»Le sentenze su Sea Watch verranno impugnate. Lo ha annunciato Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale ... msn.com
Migranti, #Piantedosi: impugneremo le sentenze sulla #SeaWatch x.com
Caso Sea Watch, interviene il presidente del tribunale di Palermo: “Decisione estranea a politiche su immigrazione” | Leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/20/caso-sea-watch-il-presidente-del-tribunale-di-palermo-decisione-estranea-a-politiche-su-immig - facebook.com facebook