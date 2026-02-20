Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ha criticato le decisioni giudiziarie riguardanti Sea Watch, annunciando che il governo impugnerà le sentenze del tribunale di Palermo. La causa deriva dalle contestazioni sul salvataggio dei migranti in mare, che secondo il ministro mettono in discussione le attività delle forze di polizia. Piantedosi ha anche precisato che il ricorso mira a difendere la normativa italiana e a chiarire i limiti delle operazioni di salvataggio. La disputa si concentra ora sulla validità delle procedure di intervento in mare.

Il governo risponde alle toghe e, dopo la sentenza del tribunale di Palermo, è pronto a fare ricorso. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quindi quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così", ha detto chiaro e tondo Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale Polmetro della Questura di Roma alla stazione Termini. Il riferimento è a quanto successo nei giorni scorsi sulla Sea-Watch, con le toghe che hanno condannato l'Italia a risarcire con 76 mila euro la ong proprietaria della nave capitanata nel 2019 da Carola Rackete.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sea Watch, Matteo Piantedosi contrattacca: "Impugniamo le sentenze per valorizzare la giustizia"

