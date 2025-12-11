Separazione delle carriere dei magistrati istituito anche a Foggia il Comitato per il ' Sì'

A Foggia è stato istituito il Comitato Territoriale per il 'Sì' al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, un passo importante nel dibattito sulla riforma del sistema giudiziario italiano. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere la partecipazione al voto, evidenziando l'importanza di questa modifica per il funzionamento della giustizia nel paese.

Istituito anche a Foggia il Comitato Territoriale per il Sì al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati. Lo comunica la Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’, presieduta dall’avv. G. Massimiliano Mari; l'iniziativa rientra nell’ambito della campagna nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

