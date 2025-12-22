Emanuela Tosto nel Comitato Impresa Donna istituito dal Mimit
Con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è insediato a Roma il comitato Impresa Donna: ne fa parte Emanuela Tosto: vice presidente di Confimi Industria Abruzzo e componente del Cda del Gruppo Tosto di Chieti.Tosto è stata nominata componente del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Industria: Regione nomina Emanuela Toto al comitato Impresa Donna.
