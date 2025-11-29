Furto di energia elettrica ad Aiello del Sabato | denunciato un 47enne
Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica.Manomissioni sofisticate agli impiantiL’uomo, usando le sue abili capacità da elettricista, manometteva l’intero impianto elettrico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
#assenteismo nell’ASP di Reggio Calabria: sette indagati per badge falsificati e furto di energia calabriadirettanews.com/2025/11/29/ass… via @CDNewsCalabria Vai su X
Tre anziani truffati in pochi giorni: si spacciano per operatori dell'energia e chiedono di mettere l'oro in frigo. poi lo rubano #truffa #furto #carabinieri #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Furto di energia elettrica: la scoperta dei carabinieri ad Aiello del Sabato - I carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato un 47enne del luogo per furto di energia elettrica. Da msn.com
Pizzo, arrestato per un furto di energia elettrica commesso nel 2014: deve scontare 2 anni - I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Vibo nei confronti di un uomo condannato per il reato consumato oltre 11 anni fa ... Scrive ilvibonese.it
Pizzo, arrestato per furto aggravato in corso di energia elettrica - PIZZO I carabinieri di Pizzo hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Vibo Valentia, arrestando un uomo del luogo, condannato a due anni di reclusione, perché ri ... Scrive corrieredellacalabria.it