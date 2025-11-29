Furto di energia elettrica ad Aiello del Sabato | denunciato un 47enne

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica.Manomissioni sofisticate agli impiantiL’uomo, usando le sue abili capacità da elettricista, manometteva l’intero impianto elettrico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

