Dolci conservati tra la sporcizia e furto di energia elettrica | sospesa pasticceria a Caivano arrestato il titolare

Un'ispezione congiunta di carabinieri, Enel e ASL a Caivano ha portato alla sospensione di una pasticceria per gravi carenze igieniche e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante i controlli, è stato arrestato il titolare dell'attività. La vicenda mette in luce problematiche legate alla sicurezza alimentare e all'illegalità energetica.

L'ispezione di carabinieri, Enel e Asl in una pasticceria di Caivano ha portato alla scoperta di carenze igieniche e di un allaccio abusivo alla rete elettrica.