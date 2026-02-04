Gabriella Greison racconta ' La lunghezza d' onda della felicità'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La felicità non arriva quando tutto si ferma, ma quando smettiamo di opporci al nostro movimento naturale. Noi siamo elettroni, non soprammobili. E l'elettrone non sta mai fermo, immobile in un punto preciso, ma salta e cambia livello energetico. Passa da uno stato all'altro. E quando lo fa, succede una cosa straordinaria: emette luce. La luce nasce dal cambiamento, non dalla stasi. Un elettrone che resta fermo non produce nulla. Un elettrone che fa un salto produce un fotone. Produce energia visibile". Racconta così la sua idea di felicità Gabriella Greison, fisica e scrittrice, autrice del libro 'La lunghezza d'onda della felicità', sugli scaffali con Mondadori, parlando all'Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

