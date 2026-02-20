Ticino vola dal monopattino | 32enne finisce in ospedale con ferite serie

Un uomo di 32 anni è finito in ospedale dopo essere caduto da un monopattino su una strada molto trafficata tra Lugano e Gandria. La caduta è avvenuta di giorno, durante un attraversamento in prossimità di un incrocio affollato. Le sue ferite sono gravi e richiedono cure immediate. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, che ha richiamato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La dinamica resta da approfondire.

Un volo improvviso sull'asfalto, in pieno giorno, lungo una delle strade più frequentate tra Lugano e Gandria. Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, poco prima delle 13.30 a Castagnola si è verificato un incidente della circolazione che ha coinvolto un monopattino elettrico: un 32enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, l'uomo stava circolando in discesa in Strada di Gandria alla guida del monopattino elettrico quando, stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, è caduto a terra.