Anziana investita dal monopattino in controsenso | finisce in ospedale Caccia al pirata in fuga

Un monopattino in controsenso ha investito un’anziana in via Crispi, provocandole una caduta e un infortunio. L’uomo alla guida del mezzo si è subito allontanato senza prestare soccorso, mentre la donna è stata ricoverata in ospedale con ferite lievi. La Polizia sta cercando di rintracciare il responsabile, che si è dileguato dopo l’incidente. La vittima, 78 anni, stava attraversando la strada quando è stata centrata dal monopattino. La polizia ha già acquisito alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Travolge col monopattino elettrico un'anziana, cade, si rialza e fugge. È caccia all'investitore che ieri pomeriggio ha causato il ferimento di una donna in via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari, vicino all'Officina degli esordi. L'uomo non si è fermato, nonostante abbia causato ferite gravi all'anziana trasportata d'urgenza al Policlinico, dopo l'arrivo dei soccorsi del 118 e della Polizia locale. Dal comando fanno saper che, dopo i rilievi del caso, sono stati raccolti degli indizi. L'identificazione del "pirata" a bordo del monopattino dovrebbe avvenire quindi in breve tempo. Il conducente rischia una denuncia pesante anche per il mancato soccorso.