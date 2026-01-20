Paura sul lungomare di Otranto | 12enne cade dal monopattino corsa in ospedale

Un incidente si è verificato sul lungomare di Otranto, coinvolgendo un bambino di 12 anni che è caduto dal monopattino. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni d’urgenza. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

È stato trasportato in “codice rosso” al Dea dell’ospedale di Lecce il 12enne rimasto ferito, nel pomeriggio di oggi, a seguito di una violenta caduta OTRANTO – Paura sul lungomare di Otranto: un ragazzino di appena 12 anni cade dal monopattino e finisce in ospedale in “codice rosso”. È accaduto nel pomeriggio di oggi, nel tratto di lungomare Kennedy, per cause ancora da ricostruire. Di certo c’è che, intorno alle 17.30, il dodicenne è finito sull’asfalto, restando ferito. Immediati i soccorsi prestati dai famigliari e poi dagli operatori del 118, sopraggiunti con un’ambulanza. Dopo le prime medicazioni sul luogo da parte dei sanitari, è partita la cosa in ospedale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedaleUn incidente a Gavardo ha coinvolto un bambino di 10 anni, che è stato investito da un’auto dopo essere caduto dal monopattino.

Cade dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli e precipita sugli scogli: uomo salvato dai pompieriOggi, domenica 28 dicembre, un uomo è caduto dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli, precipitando sugli scogli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Mareggiata travolge Scilla. Le immagini delle auto tra le onde a Chianalea, paura sul lungomare VIDEO; Napoli, paura a Mergellina: auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare di via Caracciolo; Torretta di Crucoli: prevista mareggiata, paura per il lungomare; Cresce l’allerta e la paura sul lido di Capoterra: strade chiuse e molto allagate | Video.

Paura per il maltempo in Sicilia: un’ambulanza è stata travolta da un’onda anomalaPaura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un’ambulanza è stata investita da un’onda durante un intervento di soccorso. sassarinotizie.com

A Santa Teresa di Riva i maggiori danni, le immagini del crollo sul lungomare. Un feritoIl ciclone Harry sta imperversando da oltre 24 ore soprattutto sulla costa jonica messinese. Onde alte 5 metri stanno sferzando i lungomari. Grosso cedimento a S. Teresa di Riva dove un'auto è finita ... rtp.gazzettadelsud.it

Onda travolge Cateno De luca e il sindaco di Santa Teresa di Riva durante un sopralluogo sul lungomare Per i due solo tanta paura Video tratto dalla pagina facebook di Cateno De Luca - facebook.com facebook