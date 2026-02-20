Ti uccido e incendio la macchina | minaccia la ex compagna e dà alle fiamme l' auto di famiglia arrestato

Non solo avrebbe minacciato di morte la ex compagna e la sua famiglia, anche sotto gli occhi della figlioletta di un anno e mezzo, ma avrebbe anche dato fuoco all'auto dell'ex suocero. Un giovane di 22 anni di Ugento è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce Anna Paola Capano. Numerosi gli atti persecutori che la ex compagna del 22enne, una ragazza di 25 anni, sarebbe stata costretta a subire negli ultimi quattro mesi. «Vi faccio saltare in aria», «Vi uccido tutti, non sapete con chi state parlando», «Da domani saranno solo guerre», «Continua a non portare la bambina a casa mia e poi vedrai», «Se non torni con me ti uccido e ti brucio la macchina»: sono solo alcune delle frasi che il giovane avrebbe pronunciato in preda all'ira, presentandosi anche sotto casa della giovane e prendendo a pugni la porta di ingresso.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Leggi anche: Minaccia la ex davanti alla bimba di 2 anni: “Se non torni con me, ti uccido e ti brucio l’auto”. In arresto

Leggi anche: Violenta per 3 anni una minorenne e la minaccia: “Se parli ti uccido”. Arrestato patrigno a Enna

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La compagna lo lascia e lui incendia le auto dei familiari della donna e casa del nuovo compagno: condannato.

«Ti uccido e incendio la macchina»: minaccia la ex compagna e dà alle fiamme l'auto di famiglia, arrestatoNon solo avrebbe minacciato di morte la ex compagna e la sua famiglia, anche sotto gli occhi della figlioletta di un anno e mezzo, ma avrebbe anche dato fuoco all'auto dell'ex suocero. quotidianodipuglia.it

Minaccia di morte la ex: Ti uccido e brucia l’auto del suocero: in carcere un 23enne per stalkingUGENTO (Lecce) - Minacce di morte alla ex per intimorirla e convincerla a ritornare insieme, pedinamenti e persino l’incendio dell’auto del padre. Un 23enne ... corrieresalentino.it

La notizia del devastante incendio che ha distrutto gran parte del Teatro Sannazaro a Napoli è un dolore profondo che scuote tutti noi. Un luogo così ricco di storia, arte, risate, applausi e sogni — un teatro che ha accolto generazioni di spettatori e artisti — è st - facebook.com facebook