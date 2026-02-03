Violenta per 3 anni una minorenne e la minaccia | Se parli ti uccido Arrestato patrigno a Enna

Un patrigno è stato arrestato a Enna con l’accusa di aver violentato per tre anni una ragazzina di 11 anni e di averla minacciata di morte se avesse parlato. Le indagini della procura hanno ricostruito un lungo periodo di abusi, che si sono protratti fino a quando la minorenne non ha deciso di denunciare. La vittima ha raccontato di aver subito le violenze in silenzio per paura, mentre il patrigno ora si trova in carcere in attesa di processo.

