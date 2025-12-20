The White Lotus 4 | Alexander Ludwig e AJ Michalka nel cast

L’emittente HBO sta espandendo il cast della quarta stagione di The White Lotus con due nomi di spicco. Alexander Ludwig e AJ Michalka si aggiungono al cast, portando nuove interpretazioni e dinamiche alla serie. Questa novità apre interessanti prospettive per lo sviluppo della trama e l’approfondimento dei personaggi.

L’emittente HBO sta espandendo il cast della quarta stagione di The White Lotus con due nomi di spicco. Alexander Ludwig (Vikings, Bad Boys for Life) e AJ Michalka (Schooled, The Goldbergs, metà del duo musicale Aly & AJ) sono entrati nel cast regular della quarta stagione di The White Lotus, la serie antologica creata da Mike White. (Fonte: Deadline ) I due attori si uniscono ai già annunciati Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood e Scott Glenn. La stagione, rinnovata a marzo 2025, sarà ambientata in Thailandia e esplorerà nuovi temi di lusso, intrighi e satira sociale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The White Lotus 4 | Alexander Ludwig e AJ Michalka nel cast Leggi anche: The White Lotus 4, Helena Bonham Carter possibile new entry nel cast: avrà un ruolo da protagonista? Leggi anche: Una star di The White Lotus entra nel cast della serie live-action di Tomb Raider Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Helena Bonham Carter protagonista di The White Lotus 4? Tutte le novità; The White Lotus 4: Helena Bonham Carter tra i protagonisti?; The White Lotus: Helena Bonham Carter tra i protagonisti della quarta stagione?; The White Lotus 4, Helena Bonham Carter possibile new entry nel cast: avrà un ruolo da protagonista?. The White Lotus 4, Helena Bonham Carter pronta a entrare nel cast! - La seconda stagione ha alzato ulteriormente l’asticella con l’ingresso di Aubrey Plaza, Theo James, Will Sharpe, Meghann Fahy, Michael Imperioli e F. filmpost.it

The White Lotus 4, Helena Bonham Carter possibile new entry nel cast: avrà un ruolo da protagonista? - La star di Big Fish e The Crown sarebbe in procinto di essere ufficializzata nel cast del quarto ciclo di episodi dello show. msn.com

The White Lotus 4, Helena Bonham Carter protagonista? - Secondo alcune fonti, Helena Bonham Carter sarebbe in trattative preliminari per un ruolo da protagonista per The White Lotus 4 ... lascimmiapensa.com

The White Lotus s4 adds Alexander Ludwig & Aj Michalka

Deadline annuncia che Alexander Ludwig e AJ Michalka saranno tra i protagonisti della quarta stagione di The White Lotus. x.com

#jacobelordi in trattative per la quarta stagione di “#TheWhiteLotus” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.