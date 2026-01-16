HBO ha annunciato l’ingresso di Chris Messina nel cast della quarta stagione di White Lotus. La serie, nota per il suo stile sobrio e riflessivo, continuerà a esplorare le dinamiche tra i personaggi in nuove ambientazioni. L’aggiunta di Messina arricchisce ulteriormente il cast, promettendo di offrire nuovi spunti narrativi. La quarta stagione si mantiene fedele alla sua impostazione di qualità e attenzione ai dettagli.

HBO ha appena svelato un aggiornamento sul casting della quarta stagione di White Lotus: Chris Messina si unisce al cast dei nuovi episodi. L’annuncio dell’ingaggio di Messina, confermato anche da Deadline, arriva dopo un mese esatto da quelli di Alexander Ludwig e AJ Michalka ( qui il nostro articolo ), e segna l’ingresso di un attore di grande calibro in una serie che continua a rinnovarsi stagione dopo stagione. La fonte ha inoltre riferito che HBO sarebbe in trattative anche con Helena Bonham Carter. Chris Messina in un ruolo chiave Chris Messina, noto per The Mindy Project, Sharp Objects, Argo e The Sinner, interpreterà un personaggio ancora top secret, ma descritto come “ complesso, carismatico e con un lato oscuro ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The White Lotus | Chris Messina entra nel cast della quarta stagione

