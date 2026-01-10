Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici. I coach sono Clementino, Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè. Dopo le edizioni dedicate ai senior, questa stagione presenta i talenti più giovani, con sei puntate in programma a partire dal 10 gennaio. Un appuntamento dedicato alla scoperta di nuovi talenti musicali in un format che unisce talento e spontaneità.

Archiviati i senior, tocca ai junior. Stasera, 10 gennaio, su Rai 1 prende il via The Voice Kids, con la prima di sei puntate. Quella che inizia oggi, sabato 10 gennaio alle 21.30, è la quarta edizione del talent show dedicato alle più belle voci d’Italia tra i 7 e i 14 anni. A condurre come sempre c’è Antonella Clerici: è lei a presentare i giovani concorrenti, le loro storie, i loro sogni. Tutte le puntate di The Voice Kids sono disponibili anche in streaming, su RaiPlay, in diretta e on demand. Le puntate complete saranno caricate pochi minuti dopo la fine della trasmissione. The Voice Kids è visibile anche all’estero su Rai Italia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè

Leggi anche: "The Voice Senior" torna da venerdì 14 novembre su Rai 1 con Antonella Clerici, i coach confermati - Arisa, Loredana Bertè e Clementino - e i nuovi: Nek e Rocco Hunt

Leggi anche: Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino insieme a Rocco Hunt dovranno selezionare in totale 24 concorrenti che passeranno alla semifinale

