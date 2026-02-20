Tevere 4 giorni di lotta | 76enne muore dopo caduta da Ponte Sisto

Una donna di 76 anni è morta dopo essere caduta nel Tevere da Ponte Sisto, dove era stata trovata lunedì mattina. La sua battaglia durata quattro giorni si è conclusa con il decesso nel reparto di rianimazione. La donna aveva tentato di salvarsi, ma le ferite e le complicazioni hanno avuto il sopravvento. La sua famiglia si dice sconvolta dalla perdita improvvisa. La polizia indaga sulle cause della caduta, che resta ancora senza spiegazioni ufficiali. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento difficile.

Tragedia al Tevere: Scomparsa di una 76enne dopo una lotta di quattro giorni. Roma piange la scomparsa di una donna di 76 anni, deceduta oggi dopo essere caduta nel Tevere lunedì mattina da Ponte Sisto. Soccorsa dai vigili del fuoco e trascinata dalla corrente per diversi chilometri fino a Ponte Marconi, la donna aveva combattuto per quattro giorni prima di soccombere alle lesioni riportate. Il Drammatico Soccorso e le Condizioni del Fiume. L'allarme era scattato intorno alle 9:00 di lunedì 16 febbraio, quando un turista ha assistito alla caduta della donna e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.