Finanziere muore dopo terribile schianto in auto fissati i funerali per l' ultimo saluto

Maurizio Cortellessa, finanziere di 56 anni, è morto in un grave incidente stradale che ha coinvolto anche la moglie, rimasta in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta ieri sera sulla strada principale di Vairano Patenora, quando l’auto su cui viaggiavano ha tamponato violentemente un tir, causando danni gravissimi. Le autorità hanno confermato che l’autopsia è stata completata e i funerali sono stati programmati per permettere alla comunità di rendere omaggio a Cortellessa.

Dopo lo svolgimento dell'autopsia nelle scorse ore, la comunità di Vairano Patenora si prepara a dare l'ultimo saluto a Maurizio Cortellessa, scomparso all'età di 56 anni dopo un terribile incidente stradale insieme alla moglie (anche lei molto grave dopo lo schianto). I funerali si terranno domani, mercoledì 18 febbraio. Il feretro partirà dalla casa funeraria "Veneziale" a Isernia, di fronte all'ospedale civile, dove sarà possibile rendere omaggio al defunto. Il corteo funebre raggiungerà poi la chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Vairano Scalo, con arrivo previsto intorno alle ore 15:00. La celebrazione inizierà alle 15:30, seguita dalla sepoltura nel cimitero di Marzanello.