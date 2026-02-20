Costantino Mangoni morto nel violento scontro tra due camion sulla Monti Lepini

Costantino Mangoni ha perso la vita in un incidente tra due camion avvenuto alle prime luci dell’alba sulla Monti Lepini, vicino a Priverno. La collisione si è verificata intorno alle 4:30, causando gravi danni alle vetture coinvolte. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha provocato lunghe code sulla strada. La tragedia ha lasciato molti senza parole, mentre i soccorritori intervenivano sul posto.

Il sinistro si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo la strada 156, nel territorio di Priverno. Tragico il bilancio. Per uno dei due conducenti non c'è stato nulla da fare, il secondo è rimasto ferito E' Costantino Mangoni la vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nelle prime della mattinata, intorno alle 4,30, sulla Monti Lepini, nel territorio di Priverno. L'uomo aveva 53 anni ed era residente a Terracina. Si trovava alla guida di un camion che si è scontrato con un altro mezzo pesante all'altezza del chilometro 23 della strada statale 156.