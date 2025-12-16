Incidente stradale mortale vittima una donna di 53 anni investita in viale Trento

Nella serata di martedì 16 ottobre, a Terni, si è verificato un grave incidente stradale lungo viale Trento, che ha causato la morte di una donna di 53 anni. L'evento ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Un incidente stradale mortale si è verificato a Terni nel corso della serata di martedì 16 ottobre. Una donna di 53 anni è stata investita lungo viale Trento. La signora stava attraversando la strada, all’altezza dell’ingresso del parco Emanuela Loi, quando ha impattato contro una Citroen Picasso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

