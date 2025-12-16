Incidente stradale mortale vittima una donna di 53 anni investita in viale Trento

Nella serata di martedì 16 ottobre, a Terni, si è verificato un grave incidente stradale lungo viale Trento, che ha causato la morte di una donna di 53 anni. L'evento ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Un incidente stradale mortale si è verificato a Terni nel corso della serata di martedì 16 ottobre. Una donna di 53 anni è stata investita lungo viale Trento. La signora stava attraversando la strada, all’altezza dell’ingresso del parco Emanuela Loi, quando ha impattato contro una Citroen Picasso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Incidente stradale mortale, vittima una donna di 54 anni investita in viale Trento Leggi anche: Incidente stradale, donna investita in viale Trento: scattano i soccorsi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente mortale al casello A4 il video dell auto che travolge il veicolo con le due donne Incidente mortale sulla provinciale Pachino-Ispica: c’è una vittima - SIRACUSA – Un 80enne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Pachino a Ispica, al confine tra le province di Siracusa e Ragusa. livesicilia.it Casavatore, muore 25enne travolto mentre era in bici. Caccia al pirata della strada - A Piano di Sorrento 77enne travolta mentre attraversava sulle strisce: è grave ... rainews.it

Ancora un incidente stradale alle porte di Nuoro. Dopo il grave frontale tra due camion avvenuto nel pomeriggio sulla 131 dcn - facebook.com facebook

Una donna di 61 anni ha perso la vita in un grave #incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’ #autostrada #A4, al chilometro 2,81 in direzione ovest, nel territorio di #Verona. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.45, ha coinvolto tre autovetture. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.