Usa Corte Suprema non si pronuncia sui dazi restano in vigore

La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha emesso un giudizio sulla legittimità dei dazi imposti da Donald Trump, che riguardano numerosi paesi alleati. Di conseguenza, tali dazi rimangono in vigore, senza modifiche o sospensioni ufficiali. La decisione evidenzia la complessità delle questioni commerciali e il ruolo delle istituzioni nel definire le politiche di tariffazione internazionale.

New York, 09 gen. (askanews) – La Corte Suprema non si è pronunciata venerdì sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Donald Trump in maniera estesa a tutti i paesi alleati e non. Si era ipotizzato che la sentenza sui dazi sarebbe stata emessa oggi, al rientro dalle vacanze natalizie ma la Corte Suprema ha pubblicato una sola sentenza per la giornata, e non era relativa a questioni economiche. Non è chiaro quando verrà emessa la decisione sui dazi. La Corte si trova ad affrontare due argomentazioni: se l’amministrazione possa utilizzare le disposizioni dell’International Emergency Economic Powers Act per imporre i dazi e, in caso contrario, se gli Stati Uniti dovranno rimborsare gli importatori che hanno già pagato i dazi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

