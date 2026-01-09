Usa Corte Suprema non si pronuncia sui dazi restano in vigore
La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha emesso un giudizio sulla legittimità dei dazi imposti da Donald Trump, che riguardano numerosi paesi alleati. Di conseguenza, tali dazi rimangono in vigore, senza modifiche o sospensioni ufficiali. La decisione evidenzia la complessità delle questioni commerciali e il ruolo delle istituzioni nel definire le politiche di tariffazione internazionale.
New York, 09 gen. (askanews) – La Corte Suprema non si è pronunciata venerdì sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Donald Trump in maniera estesa a tutti i paesi alleati e non. Si era ipotizzato che la sentenza sui dazi sarebbe stata emessa oggi, al rientro dalle vacanze natalizie ma la Corte Suprema ha pubblicato una sola sentenza per la giornata, e non era relativa a questioni economiche. Non è chiaro quando verrà emessa la decisione sui dazi. La Corte si trova ad affrontare due argomentazioni: se l’amministrazione possa utilizzare le disposizioni dell’International Emergency Economic Powers Act per imporre i dazi e, in caso contrario, se gli Stati Uniti dovranno rimborsare gli importatori che hanno già pagato i dazi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Trump e i dazi, Corte Suprema Usa scettica su uso poteri di emergenza
Leggi anche: La Corte suprema potrebbe bloccare i dazi Usa. Le motivazioni di Trump non convincono i giudici
Corte Suprema USA, attesa per la sentenza sui dazi Trump; Dazi Usa, attesa per il verdetto della Corte Suprema: cosa rischiano commercio globale e imprese italiane; Dazi Usa, la Corte suprema decide. Oltre mille aziende in fila per recuperare le tasse versate; Dazi Usa, domani il verdetto della Corte Suprema.
Usa, Corte Suprema non si pronuncia sui dazi, restano in vigore - La Corte Suprema non si è pronunciata venerdì sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Donald Trump in ... notizie.tiscali.it
***Usa: Corte Suprema non si pronuncera' oggi sui dazi di Trump - La Corte Suprema degli Stati Uniti non si pronuncera', oggi, sulla legalita' dei dazi del presidente ... ilsole24ore.com
Dazi Usa, atteso verdetto Corte Suprema: oltre mille aziende hanno chiesto il rimborso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, atteso verdetto Corte Suprema: oltre mille aziende hanno chiesto il rimborso ... tg24.sky.it
+++ #Dazi: Corte Suprema americana non renderà nota oggi la decisione +++ x.com
Atteso da domani il verdetto della Corte Suprema Usa che dovrà stabilire se le restrizioni sono legittime - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.