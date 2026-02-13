Il sindaco Stefano Bandecchi ha deciso di azzerare tutta la Giunta comunale di Terni, dopo settimane di tensioni e divergenze interne, annunciando che i membri sono stati rieletti per il bene della città. La decisione, comunicata con un comunicato ufficiale, arriva a poche ore da una riunione di maggioranza finita in accalorato scontro. Bandecchi ha spiegato che il cambio drastico serve a rimettere in carreggiata l’amministrazione e a cercare un nuovo impulso per il suo mandato. Per distinguersi, ha anche specificato che il nuovo gruppo di assessori sarà scelto con criteri più trasparenti e meritocratici

Badaboom! La Giunta comunale non c’è più. Azzerata dal sindaco Stefano Bandecchi, nel giro di poche ore, "per il bene della città". Come se Terni già non avesse una montagna di problemi (economici, sociali, infrastrutturali) da affrontare. È stata aperta una “crisi“ politica che, tempo dieci giorni, così dice il sindaco, dovrebbe portare a un rilancio dell’attività amministrativa in maniera tale da condurre in porto i progetti che sarebbero stati avviati in questa prima parte di mandato. Stefano Bandecchi ostenta tranquillità, assicurando che Terni avrà il suo nuovo governo entro breve. Sarà un governo politico, non tecnico e, quindi, sarà espressione della maggioranza, ovvero di Alleanza Popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terremoto-Bandecchi in Comune. Si cambia, via tutta la Giunta

Questa mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Terremoto-Bandecchi in Comune. Si cambia, via tutta la Giunta; Terni, Bandecchi azzera la giunta terremoto politico a Palazzo Spada; Terremoto Bandecchi, la maggioranza tiene. Impazza il toto giunta; Comune di Terni, Bandecchi revolution: le indiscrezioni dal conclave di Palazzo Bazzani.

Terni, Bandecchi pronto a rivoluzionare la giunta: assessori ‘a rapporto’di Mar. Ros. e Ma. Gi. Pen. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi sarebbe pronto a rivoluzionare la propria giunta. Al netto di contrasti interni che sarebbero maturati in seno all’esecutivo, il primo ... umbria24.it

Terni, Bandecchi azzera la giunta terremoto politico a Palazzo SpadaStefano Bandecchi azzera la giunta e scuote Palazzo Spada. La decisione, maturata nelle ultime ore, ha l’effetto di un terremoto politico nel ... msn.com

I consiglieri di Ap sono con il sindaco. Tagliavento e Orsini tra i possibili assessori. Francescangeli vice. LE FOTO. I VIDEO #terni #Bandecchi #sindaco #giunta #futuro #politica - facebook.com facebook