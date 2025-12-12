licenziato dopo 25 anni terremoto a mediaset decisione shock di pier silvio berlusconi

Un cambiamento inatteso scuote Mediaset: dopo 25 anni, un collaboratore di lunga data viene licenziato, segnando un momento di grande fermento per l’azienda. La decisione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato, apre una riflessione sul futuro di uno dei programmi più iconici della televisione italiana, il Grande Fratello.

La nota di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha messo in luce una profonda riflessione sul futuro di uno dei format più longevi e dibattuti della televisione italiana: il Grande Fratello. Durante un recente incontro stampa di fine anno, l’AD ha rivelato che la programmazione dei prossimi mesi è in fase di revisione strategica, con decisioni imminenti che influenzeranno in modo significativo il palinsesto di Canale 5. Se da un lato è stata confermata la sospensione temporanea del reality show L’Isola dei Famosi, subordinata alle scelte riguardanti il Grande Fratello, dall’altro lato è emerso un grande fermento attorno alla necessità di un profondo rinnovamento del popolare reality. Thesocialpost.it

"Licenziato dopo 25 anni". La decisione di Pier Silvio Berlusconi: l'indiscrezione - Per provare a salvare il Grande Fratello, l'amministratore delegato avrebbe deciso, secondo Davide Maggio, di licenziare lo storico autore capo del reality ... today.it

Fabio Giomi, Cassiere Pam licenziato: cos’è successo? Il racconto surreale - Se volevo, ti rubavo l’anima: la storia di Fabio, cassiere Pam licenziato dopo il “test del finto cliente”. alphabetcity.it

Manifestazione Cgil a Firenze , presente anche Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello - facebook.com facebook

Manifestazione davanti alla #pam di #siena per dare solidarietà al dipendente licenziato dopo il test del carrello da parte dell'azienda. x.com