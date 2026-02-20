Terracina cedimento argine del canale Linea Pio VI | vertice in Comune

A Terracina, il cedimento di una parte dell’argine del canale Linea Pio VI ha causato l’intervento immediato delle autorità locali. La rottura si è verificata lo scorso fine settimana, provocando alcune infiltrazioni d’acqua che hanno preoccupato i residenti. Oggi si è tenuto un vertice in Comune, dove tecnici e amministratori hanno deciso di accelerare i lavori di riparazione. Durante l’incontro, sono state pianificate le prime operazioni di messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori danni. La situazione resta sotto stretto controllo.

Terracina, 20 febbraio 2026 – Un passo avanti importante oggi nelle interlocuzioni che proseguono dopo il cedimento di una porzione dell'argine del canale Linea Pio VI. Si è tenuto infatti oggi presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Terracina un incontro per discutere le modalità e le competenze di intervento. Per il Comune di Terracina alla riunione erano presenti insieme al Sindaco Francesco Giannetti il Vicesindaco Claudio De Felice, l'Assessore alle Manutenzioni e Viabilità Luca Caringi, il Dirigente dei Lavori Pubblici Luisa Arcese e il Capo Settore Alessandra Madia. Erano poi presenti Antonio Carcione e Marino Cristiano Gaetano dell'Area Autorità Idraulica della Regione Lazio, per la Provincia di Latina il Dirigente Giovanni Falco e il Funzionario Elena Canoro della Tutela Territorio e Sviluppo Sostenibile, e da remoto Ivana Di Lelio dell'Agenzia del Demanio e Luca Gabriele del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.